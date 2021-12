Roma: presidente Municipio XV, finalmente sarà riaperta la stazione di Vigna Clara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un obiettivo, quello della riapertura della stazione di Vigna Clara per cui a partire dal 2015 ci siamo spesi, prima con la folle idea di recuperare una stazione fantasma e poi con l'impegno di procedere alla chiusura dell'anello ferroviario. Dopo il nostro lavoro della scorsa consiliatura, il finanziamento e i lavori svolti, la stazione era pronta, ma bloccata per i ricorsi di alcuni privati. Come ha spiegato anche Patanè, a mancare era proprio l'ultimo tassello, ossia la pronuncia della Regione Lazio a determina dell'esclusione dell'opera in oggetto dal procedimento di Valutazione di impatto ambientale e che ora dà il via libera all'esercizio della linea, a valle delle verifiche tecniche previste", spiega ancora. (segue) (Com)