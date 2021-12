Roma: presidente Municipio XV, finalmente sarà riaperta la stazione di Vigna Clara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio davvero ringraziare Roma Capitale per l'impegno preso e portato avanti, come anche la Regione Lazio e Rfi; è una grande soddisfazione essere vicini a un traguardo per cui ci siamo spesi tanto, riavviando e completando i lavori nella scorsa consiliatura dopo vent'anni e per cui siamo sempre andati avanti senza alcuna esitazione. Ci aspetta però ancora un grande lavoro, decisivo per il nostro territorio: oltre alla riapertura della stazione, dovremo lavorare per la definitiva chiusura dell'anello ferroviario, progetto già presente nel programma comunale e municipale", conclude. (Com)