Covid: Emiliano, coinvolgeremo scuole per vaccinazione bambini in Puglia

- "La scuola è un luogo familiare e sicuro per i bambini e per i loro genitori, dotato di spazi idonei a gestire in modo ordinato una vaccinazione di massa come quella contro il covid. Per questa ragione abbiamo deciso di coinvolgere le istituzioni scolastiche nella campagna vaccinale che dal 16 dicembre si estenderà anche alla fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. La scuola pugliese sarà ancora una volta una componente fondamentale della nostra comunità, accompagnando i bambini e le bambine insieme alle loro famiglie, in questo momento così importante per sconfiggere la pandemia. Ringrazio sin d'ora la scuola pugliese per l'aiuto che ci sta dando e per i suggerimenti che sempre migliorano le nostre decisioni". Lo ha dichiararo il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento all'organizzazione della campagna vaccinale per la fascia di età dai 5 agli 11 anni. (Ren)