Piemonte: Cirio, lottiamo per scuole in presenza grazie a vaccini ma priorità va a vita persone - video

- Voglio sperare che non si ritorni in Dad, ma dipenderà dal nostro comportamento. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell'incontro organizzato alle Ogr di Torino per la Giornata internazionale della disabilità. "Stiamo difendendo la didattica in presenza - ha continuato Cirio -. Io penso, e lo ribadisco, che la più grande sconfitta di un presidente di Regione sia quella di chiudere le scuole e io ho dovuto farlo perché il bene della vita viene prima. Però oggi con il vaccino e le precauzioni continuiamo a vedere i ragazzi che vanno a scuola. Difendiamo questa scelta sempre, ma naturalmente in sicurezza e nel rispetto della priorità sanitaria, perché la vita, la Costituzione italiana ce lo dice, viene prima", ha concluso. (Rpi)