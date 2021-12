Roma: tre manifestazioni alle 15 di domani, previsti migliaia di partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre le manifestazioni rilevanti per presenta di partecipanti previste domani a Roma. Tutte si concentrano nel pomeriggio. Alle 15 da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto si snoderà un corteo di protesta indetto da Cobas confederati, Cub confederati e Usb contro la politica economica del Governo. Sono previste 3mila persone. Alla stessa ora al Circo Massimo si ritroveranno i manifestanti chiamati in piazza dal Movimento fronte del dissenso contro le misure del governo Draghi. Sono previste 500 persone. Altre 200 persone, si riuniranno, sempre alle 15 in piazza dell'Esquilino, nell'area tra via Cavour e l'obelisco. Ad organizzare la manifestazione in forma statica è l'associazione Diritto ad abitare. Tutte le manifestazioni saranno seguite con la dovuta attenzione da parte delle forze dell'ordine. (Rer)