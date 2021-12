Cipro: patriarca Pizzaballa accoglie Papa Francesco, rifugiati e migranti realtà dolorosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco al suo arrivo presso la Chiesa di Santa Croce di Nicosia per la preghiera con i migranti è stato accolto dal patriarca dei latini di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, che nel suo discorso ha sottolineato: "Era giusto e doveroso, prima di terminare il suo pellegrinaggio, volgere lo sguardo anche a quella realtà dolorosa e difficile che esiste in quest'isola, nella quale simbolicamente si presentano i drammi che il Mediterraneo vive quotidianamente. Primo fra tutti quello delle migliaia di famiglie di rifugiati e migranti, provenienti dalle diverse parti del mondo, soprattutto dal Medio Oriente martoriato, su cui si affaccia la nostra isola". Il Patriarca ha chiesto che si accenda un riflettore sulla condizione dei migranti presenti a Cipro: "È una realtà di cui non si parla – ha osservato - se non in qualche momento particolarmente drammatico; è nascosta gli occhi della maggioranza della popolazione. Ma per quanto la si voglia tacere, essa balza, comunque, agli occhi di chiunque sia attento a quanto accade attorno a sé. Si tratta infatti di migliaia di persone, che non possono rimanere invisibili", è stato l'appello del patriarca. (Civ)