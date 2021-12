Frosinone: sindaco Sora, pugno duro contro chi occupa parcheggi disabili senza diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pugno di ferro del Sindaco di Sora Luca Di Stefano, del Consigliere comunale Salvatore Lombardi e di tutta l'Amministrazione contro quanti non rispettano i diritti delle persone diversamente abili". Lo si legge in una nota del Comune di Sora. "In particolar modo si intende intervenire su una problematica ormai nota a tutti: l'occupazione abusiva dei parcheggi riservati ai disabili, non solo davanti alle scuole, ma anche nei pressi degli uffici pubblici e delle strutture sanitarie". Sull'argomento Di Stefano ha sostenuto di aver adottato "una serie di misure e di provvedimenti che tutelino i diritti delle persone diversamente abili, come, ad esempio, la garanzia del diritto di usufruire delle aree di sosta a loro riservate davanti a istituti scolastici, uffici pubblici e strutture sanitarie. Si tratta di problematiche troppo spesso cadute nel dimenticatoio ma che vanno risolte immediatamente perché ledono il senso civico dell'intera città. È mia intenzione mettere in campo tutte le forze necessarie affinché alle persone diversamente abili non sia tolto il diritto inviolabile di usufruire delle aree di sosta loro dedicate. Aree troppo spesso ingiustamente occupate da automobilisti privi di moralità e di rispetto nei confronti del prossimo". (Com)