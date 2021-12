Med Forum: Varhelyi, Ue deve essere molto più presente nel vicinato meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve essere molto più presente nel Vicinato meridionale. Lo ha detto il commissario europeo all'Allargamento e alle Politiche di vicinato, Oliver Varhelyi, ai Med Dialogues. La nuova agenda per il Mediterraneo, lanciata a febbraio dalla Commissione europea, "una nuova partnership che stiamo creando con il Vicinato meridionale" e "la stiamo creando insieme", ha detto. "Quindi, è uno sforzo comune, sia nella sua attuazione che nella sua progettazione", ha specificato. "Vogliamo che l'Ue sia rilevante nel Vicinato meridionale" e "questo significa che dobbiamo essere capaci di contribuire al superamento dei temi che creano difficoltà nella regione" come "la pandemia e la ripresa economica" post Covid-19. "L'Ue deve essere molto più presente lì" così come deve esserlo "nell'affrontare le sfide di medio e lungo termine", come quelle di creare capacità, lavoro, di avere una agenda sociale. "E' lo stesso per quanto riguarda la diversificazione dell'economia", ha continuato Varhelyi. "E tutto questo va mano nella mano con le riforme che sono necessarie per ogni economia e società sostenibili e di lungo termine", ha spiegato. Il commissario ha specificato che l'Ue deve essere capace di cambiare le cose nella realtà nei prossimi 4 o 5 anni. (Beb)