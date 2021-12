Milano: Mascaretti (Fd'I), approvato ordine del giorno che assegna contributivo compensativo ad attività penalizzate da viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino è "molto soddisfatto per l'approvazione di alcune importanti proposte di Fd'I per i cittadini milanesi". "È stato approvato l'ordine del giorno - spiega Mascaretti - con il quale il Consiglio comunale impegna il sindaco e la Giunta ad attivarsi tempestivamente con il governo per assegnare un contributo compensativo per quelle attività che non hanno potuto e non possono usufruire degli spazi all'aperto perché i marciapiedi sono troppo stretti, la viabilità non lo consente oppure ci sono dei cantieri". "Alcune attività per fortuna possono beneficiare dello spazio per i tavolini esterni concesso gratuitamente dal Comune, senza pagare il Cosap, quelle che non possono farlo, è giusto che ricevano un contributo compensativo - spiega il capogruppo di Fd'I -, analogamente a quanto già avviene per le attività penalizzate dai cantieri della M4. Altra proposta approvata è quella di stanziare adeguate risorse economiche nel piano delle opere pubbliche per realizzare nuovi impianti ascensori e per fare le manutenzioni a quelli esistenti, nelle case popolari di Milano dove anziani e disabili vivono da prigionieri non potendo uscire di casa o rientrarvi liberamente. Come il caso che ho più volte denunciato dalla signora costretta sulla sedia a rotelle che per andare a farsi curare deve chiamare un'ambulanza a proprie spese perché devono portarla a peso su e giù dalle scale non essendoci l'ascensore. "Una situazione inaccettabile che ora potrà essere risolta definitivamente" conclude il Capogruppo Mascaretti (Com)