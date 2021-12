© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'adesione complessiva del personale Atac allo sciopero di oggi, rilevata in mattinata, è stata del 9,7 per cento". Lo comunica Atac in merito allo sciopero di 4 ore indetto per oggi dal sindacato Ugl, iniziato alle 8:30 e terminato alle 12:30. (Com)