Polonia: ministro Difesa, in corso colloqui per assistenza truppe ceche e ungheresi al confine

22 luglio 2021

- Sono in corso colloqui tra la Polonia, la Repubblica Ceca e l’Ungheria per la partecipazione di truppe ceche e magiare a sostegno dell’Esercito polacco al confine con la Bielorussia. Lo ha detto il ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak. “Stiamo discutendo di quando e in che formula ricevere il sostegno”, ha aggiunto. Sempre oggi Blaszczak ha reso noto che sottodivisioni di ingegneri militari di Estonia e Regno Unito sono già in Polonia. Le attendono “incontri di coordinamento con gli ufficiali dell’Esercito polacco e successivamente inizieranno a eseguire compiti al confine tra Polonia e Bielorussia. Grazie per il sostegno”, ha scritto il ministro. Ieri il capo dell’Ufficio di sicurezza nazionale (Bbn), Pawel Soloch, ha reso noto che il presidente polacco, Andrzej Duda, ha pubblicato una risoluzione che accorda l’assenso alla presenza di queste truppe nel territorio polacco. I militari estoni e britannici sosterranno le attività di quelli polacchi nella crisi migratoria al confine orientale dell’Unione europea e della Nato. I soldati stranieri dei due contingenti sono rispettivamente 155 e 150. (Vap)