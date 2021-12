Energia: Russia, Gazprom dubita di dichiarazioni governo su riserve gas solo per altri 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Gazprom, Viktor Zubkov, ha messo in dubbio le valutazioni del governo di Mosca secondo le quali la Russia disporrebbe di riserve di gas soltanto per i prossimi 50 anni, nel corso di un incontro con il vicepremier russo Jurij Borisov. Zubkov ha ricordato come alla fine del 2020, le riserve esplorate di Gazprom ammontassero a 34 mila miliardi di metri cubi, il 16 per cento del consumo globale. Recentemente il vice primo ministro ed ex ministro dell'Energia russo, Aleksandr Novak, intervenendo ad un forum economico russo-cinese, aveva affermato che la fornitura alla Russia di riserve alle condizioni e ai livelli di produzione attuali è di circa 30 anni per il petrolio e 50 anni per il gas. (Rum)