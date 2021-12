© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due ore di riunione del Consiglio dei ministri salta la norma per introdurre un contributo di solidarietà, per i redditi sopra i 75 mila euro, da destinare alle misure contro il caro bollette. Lo si apprende al termine della riunione del Cdm durante cui non è stato trovato un accordo su questo tema a causa della contrarietà del centrodestra e Italia viva. (Rin)