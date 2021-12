Med Forum: Varhelyi, Omicron e aumento casi può avere impatto se Paesi non velocizzano vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergere della variante Omicron e l'aumento dei casi di Covid-19 può avere un ulteriore impatto negativo sulle economie dei Paesi del vicinato meridionale. Lo ha detto il commissario europeo all'Allargamento e alle Politiche di vicinato, Oliver Varhelyi, ai Med Dialogues. "Nel Vicinato meridionale, stiamo provando a dare vaccini attraverso Covax", ha detto il commissari europeo. In generale, per quanto riguarda lo scetticismo verso i vaccini, che è riscontrabile non solo nel Vicinato meridionale, ma anche in quello orientale, nei Balcani occidentali e anche in Europa, "dobbiamo cooperare con i nostri partner a provare a convincere le persone, con le campagne informative, che si arriverà alla fine della pandemia solo se la maggioranza delle persone è vaccinata ovunque". In questo contesto, "la variante Omicron può turbare in modo significativo e può creare un ulteriore impatto negativo sulle economie di questi Paesi se non velocizzano le loro campagne di vaccinazione", ha aggiunto Varhelyi. Il commissario ha ripetuto che, in questo contesto, l'Ue fornisce "assistenza tecnica" e "sostegno finanziario alle campagne di vaccinazione con infrastrutture e attrezzature". (Beb)