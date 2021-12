Vietnam: l'emittente "Vtv" proietterà la mini-serie "Italia contemporanea" dedicata all'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della XVII Giornata del contemporaneo, l’ambasciata d’Italia in Vietnam ha attivato una collaborazione con il principale gruppo televisivo pubblico vietnamita, "Vtv", per la proiezione della mini-serie “Italia Contemporanea”, dedicata ai luoghi dell’arte contemporanea in Italia. La serie è prodotta dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale italiano in collaborazione con "Sky Arte" e con la produzione esecutiva di Tiwi. Quattro gli episodi in programma per l’iniziativa culturale (“Metropoli”, “Open Air”, “Vecchio e nuovo” e “Off road”), che intendono raccontare il grande fascino e l’innovazione dei numerosi musei e spazi espositivi italiani che accolgono al loro interno opere di artisti di tutto il mondo. Gli episodi sono doppiati in lingua vietnamita e verranno trasmessi uno al giorno – sul canale "Vtv2" – dal 6 al 9 dicembre prossimi. La miniserie potrà essere vista anche nell’applicazione per smartphone e tablet "Vtv Go". Attraverso questa iniziativa, insieme a "Vtv", l’ambasciata d’Italia si propone di condividere con il pubblico vietnamita l’approccio italiano all’arte contemporanea, intesa come universale e aperta agli scambi con altre culture e visioni creative. La creatività è uno dei valori che esprimono l’immagine italiana nel mondo e che vengono raccontati da “Italy is simply extraordinary: beIT”, la nuova campagna di comunicazione del Made in Italy promossa dalla Farnesina e dall’Agenzia Ice in 26 paesi, tra cui il Vietnam. (Com)