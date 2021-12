Covid: De Luca, gravi dati su decessi, ogni giorno 'crollano' due ponti di Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato nazionale del contagio Covid: abbiamo in Italia oltre 15mila positivi al giorno, registriamo tasso mortalità che varia da ottanta a cento decessi al giorno. Dato grave. In occasione del crollo del ponte di Genova ci sono state 43 persone decedute. Provate a immaginare il crollo due volte al giorno, ogni giorno. Confronto per dire che decessi dato pensante da non banalizzare". Lo ha dichiarato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)