Imprese: Confindustria, Fbk e Infn costituiscono associazione Gaia-X Hub Italia

- È stata costituita oggi l’associazione Gaia-X Hub Italia, con l’obiettivo di promuovere l’ecosistema dei dati nel Paese. Stando al relativo comunicato stampa, l’iniziativa condivisa con i ministeri dello Sviluppo economico, dell’Innovazione e Transizione digitale e dell’Università e della Ricerca vede tra i soci fondatori Confindustria, Fondazione Bruno Kessler e Istituto nazionale di fisica nucleare. L’hub, prosegue la nota, rappresenterà il punto di riferimento per le imprese e le organizzazioni italiane interessate allo sviluppo di progetti fondati sulla valorizzazione dei dati, seguendo principi come l’interoperabilità, la privacy e il controllo dei dati di proprietà. Il progetto porterà alla creazione di una serie di “data space” divisi per settore, industrie o filiere, in cui le imprese e altre entità pubbliche o private potranno condividere tra loro in autonomia dati, informazioni e servizi. L’hub sarà inoltre un punto di raccordo con le controparti nazionali di Gaia-X a livello europeo, per arrivare allo sviluppo di un più ampio ecosistema continentale dei dati federato, sovrano e pienamente operativo. Il progetto è stato illustrato oggi a Milano nell’ambito di Connext 2021, dai soci fondatori e dai rappresentanti del governo. (segue) (Com)