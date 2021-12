Imprese: Confindustria, Fbk e Infn costituiscono associazione Gaia-X Hub Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Europa, pur essendo la seconda regione al mondo per numero di utenti internet, è in forte ritardo sull’utilizzo dei dati rispetto a Cina e Stati Uniti: la recente adozione della strategia europea dei dati punta a ridurre questo gap nel nostro continente e con l’adesione al progetto europeo Gaia-X l’Italia contribuirà a dare un impulso forte alla creazione di una data economy europea”, ha commentato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo che l’hub italiano rappresenta un’iniziativa all’avanguardia che consentirà al Paese di cogliere le opportunità legate all’utilizzo e alla valorizzazione dei dati, che oggi costituiscono un vero asset per accrescere la produttività e la competitività delle imprese. Per la Fondazione Bruno Kessler, ha continuato il presidente Francesco Profumo, è motivo di orgoglio essere fra gli attori chiave di questa iniziatva. “Gaia-X intende contribuire alla costruzione degli spazi dati europei, infrastrutture che permetteranno ad aziende, centri di ricerca e istituzioni pubbliche di condividere dati e servizi in ambiti chiave per lo sviluppo del Paese: grazie alle proprie competenze scientifiche, Fbk contribuirà alla realizzazione degli scopi di Gaia-X promuovendo progettualità concrete e assicurando la partecipazione e il contributo della ricerca italiana”, ha affermato. L’Istituto nazionale di fisica nucleare, ha concluso il presidente Antonio Zoccoli, ha un forte programma di trasferimento tecnologico in collaborazione “con l’industria: intendiamo coinvolgere il sistema nazionale della ricerca sui temi chiave dell’hub”. (Com)