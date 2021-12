Covid: De Luca, ci vuole più rigore e più controlli su uso mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei fare appello a concittadini per più rigore nell’uso della mascherina. Nostra Regione unica a mantenere sempre l’obbligo. Non vorrei che da primi diventassimo ultimi: troppa rilassatezza e pochi controlli, sui lungomare e a scuola. I due terzi dei ragazzi non hanno la mascherina. Faccio appello alle forze dell’ordine, alle polizie municipali perché si organizzino per controlli anche a campione, per attività di dissuasione. Sarebbe paradossale che essendo stati unica Regione a rendere obbligatorio uso anche ad agosto, oggi diventassimo i più rilassati". Lo ha dichiarato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)