- "Faccio appello a evitare assembramenti anche privati. Feste e contro feste, anche in vista di Natale e Capodanno. Invito i sindaci a fare valutazione di grande prudenza in relazione a feste di Capodanno. Io faccio inviti poi scelgono le singole amministrazioni. Io sono per sconsigliare e adottare linea di prudenza". Lo ha dichiarato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)