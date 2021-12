Speciale difesa: Francia-Emirati Arabi Uniti, contratto Rafale da 16 miliardi, accordi anche per investimenti, spazio, energia e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto firmato tra Francia ed Emirati Arabi Uniti per la fornitura di 80 caccia Rafale ad Abu Dhabi ha un valore di 16 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri 2 miliardi per gli armamenti e altre componenti associate. Lo ha reso noto il ministero della Difesa francese. La firma è arrivata in occasione della visita del presidente Emmanuel Macron negli Emirati Arabi Uniti, prima tappa di un breve viaggio che lo vedrà poi in Qatar e in Arabia Saudita. Gli armamenti, che verranno veduti in base ad un secondo contratto firmato con Mbda, includono missili aria-aria Mica Ng e missili da crociera Black Shaheen. Il contratto per i 12 elicotteri Caracal ha invece un valore di un miliardo di euro. (Frp)