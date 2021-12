Speciale difesa: Guerini, rafforzeremo ulteriormente la nostra presenza in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Italia intende rafforzare ulteriormente la presenza in Niger con la costruzione di un ulteriore hub nazionale a Niamey, che sarà funzionale alle attività della nostra missione bilaterale nel Paese e più in generale alla nostra presenza nella regione. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo al Panel “Gli equilibri di potere nella regione Mena e il futuro dell'impegno americano” dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Strettamente correlato a questo sforzo, vi è poi il nostro contributo alla sicurezza della navigazione nel Golfo di Guinea, anche qui in coordinamento con i Paesi europei già operanti nell’area. In sintesi, perseguiamo una strategia della difesa per questa parte del continente africano, che si sviluppa all’interno di un immaginario triangolo, i cui vertici congiungono quadranti tra loro distanti ma interconnessi: a sud-ovest c'è appunto il Golfo di Guinea, a sud-est c'è il Corno d'Africa, e al vertice nord, sulle sponde del Mediterraneo, la Libia”, ha aggiunto Guerini. (Res)