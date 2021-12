Speciale difesa: Guerini, da Ue serve sforzo maggiore nell’Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- E’ necessario uno sforzo maggiore ed integrato dell’Unione Europea nell’Africa sub-sahariana, rafforzando le iniziative già in atto sia in Corno d’Africa che in Sahel. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo al Panel “Gli equilibri di potere nella regione Mena e il futuro dell'impegno americano” dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Ritengo necessario che Bruxelles assicuri un’unica regia nell’azione dei Paesi europei nell’area, che abbracci le progettualità non solo della dimensione militare ma di tutti quei settori della società civile indispensabili al rafforzamento delle istituzioni statali, un impulso che solo l’Unione può dare. In sostanza, l’azione di capacity building dello strumento militare è funzionale alla garanzia di sicurezza, presupposto essenziale per azioni più integrate di institution building e di rafforzamento, nel lungo periodo, delle politiche di sviluppo”, ha detto ancora Guerini. (Res)