Speciale difesa: Guerini, Italia assumerà comando missione Nato in Iraq a maggio 2022

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia assumerà il comando della missione Nato in Iraq nel maggio 2022. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo al Panel “Gli equilibri di potere nella regione Mena e il futuro dell'impegno americano” dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Siamo impegnati in Iraq, al fianco delle istituzioni di sicurezza del Paese per perseguire, senza sosta, i successi conseguiti nei confronti del Daesh. La storia ci insegna che la stabilità del Medioriente è fondamentale per la prosperità della regione mediterranea ed i nostri interessi nel paese – con particolare riferimento all’approvvigionamento energetico – richiedono di essere tutelati. La Difesa italiana svolgerà un ruolo sempre più profilato con un importante impegno nel potenziamento nella missione di addestramento Nato nel Paese, di cui assumerà il Comando a maggio 2022”, ha detto Guerini. (Res)