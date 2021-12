Speciale difesa: Guerini, continueremo a essere in Libia con impegno ancora più robusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia continuerà a essere presente in Libia con la Missione bilaterale di assistenza (Miasit) “con un impegno ancora più robusto per la costruzione di solide capacità operative” attraverso specifici filoni di cooperazione: la sanità militare, la formazione specialistica e lo sminamento umanitario, con la prospettiva di assicurare alle istituzioni libiche il necessario supporto nella futura riorganizzazione delle proprie forze di sicurezza unitarie. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo al Panel “Gli equilibri di potere nella regione Mena e il futuro dell'impegno americano” dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “La nostra attenzione non può non concentrarsi sulla Libia. Un Paese di elevata valenza strategica in merito al quale abbiamo la responsabilità primaria di contrastare squilibri che potrebbero avere conseguenze sulla stabilità del Mediterraneo e quindi anche per la nostra sicurezza e sui nostri interessi nazionali. Questi sono i motivi principali alla base del forte impegno del governo e della Difesa italiana in Libia. Osserviamo con attenzione l’evoluzione del quadro politico e ci auguriamo che i prossimi appuntamenti elettorali possano portare ad una situazione di sempre maggiore stabilità”, ha detto Guerini. (Res)