- Una mediazione potrebbe essere però trovata: al vaglio la possibilità di sospendere gli sgravi fiscali per i redditi alti, sopra i 75 mila euro, per i prossimi due anni. Secondo i calcioli, il taglio dell’Irpef per i redditi più alti varrebbe circa 250 milioni. (Rin)