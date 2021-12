Violenza donne: bozza, pene aumentate a chi già ammonito per stesso reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pene per i reati come percosse, lesioni, minacce, di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. E' quanto prevede la bozza del ddl sulla violenza sulle donne, secondo cui si procede d’ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.(Rin)