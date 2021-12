Lazio: assessora Agricoltura, iniziati pagamenti per "misure a superficie" del Psr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro delle strutture amministrative e alla piattaforma automatizzata SIAN, sono stati prodotti i decreti di pagamento per 11.937 beneficiari delle 'misure a superficie' del Psr Lazio i quali, a partire dai prossimi giorni, vedranno accreditarsi l'anticipo dell'85% sul totale richiesto per un liquidato complessivo di 44.787.472,62 euro". Lo dichiara in una nota l'Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Si parla in particolare della misura 10.1, per impegno agroclimatico - ambientali, che interessa 2544 beneficiari per un totale di oltre 6 milioni di euro; delle misure 11.1 e 11.2, legate all'agricoltura biologica, che riguardano 3.524 beneficiari per oltre 18 milioni di euro; della misura 13.1 destinata alle zone montane per 4.769 beneficiari e oltre 7 milioni euro e, infine, la 14.1 per il benessere animale che vede coinvolti 1.100 beneficiari per oltre 12 milioni di euro". (segue) (Com)