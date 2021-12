Yemen: ministro Esteri a “Nova”, diverse ambasciate straniere occupate dagli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti yemeniti Houthi “non rispettano il diritto internazionale” e diverse ambasciate e sedi diplomatiche sono state occupate dai miliziani filo-iraniani. A riferirlo è il ministro degli Esteri yemenita, Ahmed Awad bin Mubarak, rispondendo a una domanda di “Agenzia Nova”, sulla situazione del personale locale al servizio delle ambasciate, tra cui diversi collaboratori statunitensi, attualmente agli arresti. “Hanno rilasciato alcuni dipendenti, ma molti altri sono ancora agli arresti”, afferma il ministro, secondo cui sono decine di migliaia gli yemeniti attualmente incarcerati nelle carceri degli Houthi. Il ministro osserva che gli Houthi stanno utilizzando gli arresti anche di giornalisti come mezzo di pressione sulla comunità internazionale. “Hanno condannato diversi giornalisti alla pena di morte e, come sapete, hanno già ucciso civili, compreso un bambino, due mesi fa”, sottolinea il ministro, che ci tiene a ricordare che per la prima volta in Yemen “le donne vengono arrestate, torturate e violentate, contrariamente alle nostre tradizioni”. Il Consiglio di sicurezza “aveva condannato funzionari dell'organizzazione Houthi per tortura e stupro di donne”, aggiunge il ministro.(Res)