Russia-Bielorussia: segretario Unione statale, integrazione Minsk-Mosca risposta a sanzioni occidentali

- La risposta alle sanzioni occidentali contro la Bielorussia deve consistere in una maggiore coesione tra Minsk e Mosca, ovvero in un lavoro sostanziale ed efficace nel perseguimento delle decisioni presidenziali sull'integrazione economica. Lo ha dichiarato il segretario dell'Unione statale Russia-Bielorussia, Dmitrij Mezentsev. Ieri Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito e Canada hanno annunciato una serie di nuove sanzioni a Minsk, contro individui ed entità bielorusse, in risposta alla crisi migratoria al confine bielorusso-polacco. (Rum)