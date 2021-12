Rimini: spacciava droga, arrestato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Riccione (Rimini), hanno arrestato un 31enne residente della zona, per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato colto in flagrante mentre cedeva lo stupefacente ad un consumatore. Successivamente fermato, sarebbe stato trovato in possesso di dosi già pronte di cocaina. Ulteriori perquisizioni avrebbero permesso di recuperare altri 15 grammi di cocaina, materiale atto al confezionamento e un’ingente somma di denaro, verosimilmente provento dell’attività illecita, rinvenuti, inoltre, anche farmaci e altre sostanze utilizzate per il doping e ritenute illecite dalla normativa in vigore. L'uomo è stato arrestato. (Ren)