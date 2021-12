Imprese: Unioncamere, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna trainano l’export italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va alla Lombardia il primato per maggior numero di imprese che esportano: 37.740, pari al 30,6 per cento del totale nazionale. A seguire il Veneto con oltre 16 mila aziende (13,1 per cento) e l'Emilia Romagna con più 12 mila (10 per cento). In termini di valore di merce esportata, alle spalle della Lombardia (con più di 65,7 miliardi di euro nel primo semestre 2021, pari al 26,6 per cento del totale nazionale), l'Emilia Romagna (con 35,2 miliardi; 14,3 per cento) "ruba" il posto al Veneto (33,9 miliardi; 13,8 per cento). Considerando invece l'incidenza delle imprese esportatrici sul totale regionale la classifica cambia leggermente: ai primi posti si collocano comunque Lombardia (4,8 per cento) e Veneto (4,3 per cento), seguite però dalla Toscana (3,9 per cento) e dalle Marche (3,6 per cento). L'export italiano comunque in questi mesi sta marciando a pieno ritmo: secondo le stime SACE, in termini di valore le vendite all'estero di beni cresceranno quest'anno dell'11,3 per cento, consentendo all'Italia di mantenere invariata la propria quota di mercato mondiale anche nel 2021. I primi riscontri di questa buona performance del nostro Paese sono già emersi nel primo semestre dell'anno, quando le vendite oltreconfine sono cresciute ad un ritmo del +23,2 per cento, per lo più in ragione della domanda internazionale di mezzi di trasporto (+36,3 per cento), metalli (+35,2 per cento), prodotti petroliferi raffinati (+34,4 per cento), apparecchi elettrici (+31,4 per cento). Il commercio internazionale accelera le prospettive di ripresa dell'attività produttiva: le imprese che prevedono di recuperare quanto perso nel 2020 si attestano al 54 per cento, quota che cresce al 58 per cento se l'impresa esporta. Export e digitale rappresentano oggi sempre di più un binomio indissolubile e vincente. L'analisi di Unioncamere e Tagliacarne mostra infatti che il 20 per cento delle imprese esportatrici investe nelle tecnologie 4.0 (la quota per le imprese che non esportano è pari all'8 per cento), puntando ad una maggiore efficienza interna (88 per cento) e maggiore competitività (82 per cento) anche sui mercati esteri. Inoltre, tra le imprese che hanno investito nella transizione digitale tra il 2015 e il 2020 (il 65,2 per cento secondo la rilevazione), buona parte ha puntato su strumenti utili anche ai fini delle esportazioni: "Big data per analizzare i mercati" (passati dal 16,7 per cento del 2015-2019 al 27,4 per cento del 2020), ma soprattutto "Digital marketing", passati dal 24,4 per cento del pre-covid al 39,9 per cento. (Com)