Trasporti: assessore Roma, entro natale riparte tram 2 e riapriamo stazione Policlinico

- Questa mattina l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, ha effettuato un sopralluogo prima presso i cantieri della stazione Policlinico della metro B, poi nei pressi del tratto di binario del tram rotto posto nella curva che da viale Regina Elena conduce al Verano. "Abbiamo potuto constatare che i lavori di entrambi i cantieri stanno procedendo in maniera spedita e si avviano a conclusione - spiega l'assessore su Facebook -. Contiamo di rimettere in servizio il tram 2 il 18 dicembre e di riaprire la stazione Policlinico entro natale, in modo tale da aumentare l’offerta trasportistica per i cittadini in concomitanza di uno dei periodi dell’anno caratterizzato da un maggiore numero di spostamenti e quindi da una maggiore fruizione del servizio di trasporto pubblico". (Rer)