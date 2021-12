Speciale energia: Squeri (FI), si utilizzino giacimenti gas nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'inflazione è in corso una 'tempesta perfetta': ai problemi strutturali già presenti, infatti, si sono agganciate l'impennata nella domanda di materie prime e una crisi energetica che, se proprio non prevedibile, era quantomeno intuibile". Lo ha detto il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Attività produttive, Luca Squeri, intervenendo al convegno "Caro energia, non spegnete le Pmi", promosso da Confartigianato, Cna, Casartigiani. "In Italia l'aumento della bolletta è a due cifre, attorno al 40-50 per cento. In Francia del 4 e in Germania del 6 per cento. Questo - ha continuato il parlamentare - perché noi dipendiamo dal gas per il 40 per cento. In quest'ottica, è necessario cambiare impostazione della strategia energetica utilizzando i giacimenti di gas nazionali ora bloccati per una ideologia ambientalista di stampo populista che fa male al Paese. Una scelta di questo tipo non può più essere rimandata". (Com)