Speciale energia: nucleare, Salvini, Italia non perda treno innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Quattrocento reattori nucleari nel mondo, 56 solo in Francia, 10 Paesi Europei che chiedono di accelerare sul nucleare, la stessa Unione Europea che ne parla come di energia green. L’Italia non può perdere il treno del futuro e dell’innovazione: avviare subito la ricerca sul nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito. Le bollette di luce e gas sono raddoppiate, in alcuni casi triplicate: l’Italia deve ritrovare una sua indipendenza anche energetica”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le parole del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. (Rin)