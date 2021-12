Speciale energia: Australia, Acciona firma accordo per 3 gigawatt di energia verde in Queensland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona Energia, azienda spagnola operante nel campo delle rinnovabili e delle infrastrutture, ha firmato un memorandum d'intesa con Stanwell Corporation, un'agenzia del governo del Queensland, in Australia, per la fornitura di energia rinnovabile attraverso una connessione diretta tra l'impianto fotovoltaico Aldoga di Acciona e il complesso di elettrolisi dell'idrogeno su larga scala progettato dal consorzio CQH2 guidato da Stanwell. Il consorzio, che comprende anche le giapponesi Iwatani Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Kansai Electric Power e Marubeni Corporation, e l'australiana Apt Management Services, sta realizzando uno studio di fattibilità per un impianto di idrogeno verde su larga scala nel Queensland. Il piano include un complesso di elettrolisi da tre gigawatt da sviluppare in varie fasi per sostenere la decarbonizzazione dell'industria nello Stato, così come l'esportazione di parte della sua produzione di idrogeno verde. L'impianto dovrebbe produrre circa cento tonnellate al giorno di idrogeno verde entro il 2026, espandibile a 900 tonnellate al giorno entro il 2031. (Spm)