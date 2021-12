Speciale energia: P. De Luca (Pd), riformare regole Ue contro caro prezzi a tutela cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene che in Consiglio a Bruxelles "si sia discusso di come affrontare il caro prezzi nel mercato dell'energia a livello europeo. Le proposte messe in campo in un documento presentato da Italia, Francia, Spagna, Romania e Grecia forniscono spunti di discussione e riflessione importanti per tutelare al meglio i consumatori contro la fluttuazione dei prezzi, riformando le regole Ue in materia energetica". Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del gruppo alla Camera del Partito democratico. "Sostegno incondizionato al lavoro del governo - continua il parlamentare in una nota - e siamo fiduciosi che sia nell'interesse di tutti giungere a una soluzione politica e normativa che consenta di incrementare il più possibile l'utilizzo delle energie rinnovabili, puntando su nuove tecnologie, evitando di far ricadere però, nel breve e medio periodo, sui cittadini il costo della transizione ecologica. Su questo occorre vigilare e intervenire il più presto possibile". (Com)