Speciale energia: Bulgaria, procedura d'infrazione Ue per direttiva su rinnovabili

- La Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato alla Bulgaria e alla Slovacchia per il mancato recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Secondo una nota di Bruxelles, tale direttiva fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo dell'energia rinnovabile in tutti i settori dell'economia dell'Ue e fissa un obiettivo vincolante per l'Unione in termini di energie rinnovabili per il 2030, pari ad almeno il 32 per cento. Include inoltre nuove disposizioni per consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di energie rinnovabili, segnatamente nelle comunità di energia rinnovabile e nell'autoconsumo di energia rinnovabile. Fissa inoltre un obiettivo più elevato, pari al 14 per cento entro il 2030, per quanto riguarda la quota di carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti e rafforza i criteri per assicurare la sostenibilità della bioenergia. Gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 30 giugno 2021. Né la Bulgaria né la Slovacchia hanno informato la Commissione in merito alle disposizioni adottate per conformarvisi. Di conseguenza, nel luglio 2021 è stata inviata ad entrambi gli Stati membri una lettera di costituzione in mora e ora si inviano i pareri motivati, in quanto ad oggi alla Commissione non sono state comunicate misure di recepimento. In mancanza di una risposta soddisfacente entro 2 mesi, la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di giustizia dell'Ue. (Seb)