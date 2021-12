Speciale energia: Descalzi (Eni), al 2050 saremo completamente neutrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 2050 Eni sarà completamente neutrale dal punto di vista carbonico, anche per la parte difficile da abbattere come la chimica o le raffinerie. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenendo alla presentazione del World Energy Outlook 2021 a Roma. “Nel 2014, con la prima crisi energetica, Eni ha sentito la necessità di trovare alternative al crollo del prezzo del petrolio e del gas, che abbiamo ricercato soprattutto in tecnologie che portassero a prodotti con minori emissioni di CO2”, ha detto, sottolineando la necessità per l’Italia di staccarsi dalla dipendenza e dai costi della logistica del petrolio. “C’è poi una criticità su cui stiamo lavorando: è molto semplice abbattere le proprie emissioni che rappresentano una piccola percentuale, ma è molto più complesso abbattere quelle che i nostri clienti generano quando utilizzano i nostri prodotti”, ha spiegato. (Rin)