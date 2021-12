Covid: Sala, Milano funziona bene, ma ogni cattiva notizia rallenta la ripresa - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oggi a Palazzo Mezzanotte di Piazza Affari per essere intervistato dal direttore dell'Huffington Post Mattia Feltri all'evento "Milano tra presente e futuro", ha assicurato che la città sta funzionando bene, ma il rischio di rallentamenti della ripresa ad ogni cattiva notizia sulla pandemia è concreto "Sono molto felice che il 92 per cento dei milanesi siano vaccinati – ha dichiarato Sala a margine dell'evento -, è evidente però che ogni notizia che non sia positiva o che è negativa impatta immediatamente sul movimento delle persone. Ieri ho incontrato i vertici di Sea, quindi gestione degli aeroporti, e mi segnalavano di come all'apparire della variante omicron le disdette sono state incredibilmente alte. Per cui bisogna fare ancora molta attenzione. Invitiamo tutti a godersi il Natale ma con l'attenzione giusta, le mascherine in centro e il rispetto delle regole". (Rem)