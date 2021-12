Torino: nuovo caso affidi, l'assessore alla Famiglia del Piemonte, legge allontanamento zero serve a scongiurare questi episodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nuovo caso emerso in Procura non voglio parlare di un sistema, perché non mi piace e non voglio sostituire il lavoro delle procure. Essendo un legale so che bisogna leggere e conoscere le inchieste prima di dare giudizi. Quello che però so è che dobbiamo agire per il bene dei minori per fare in modo che queste cose non si verifichino. Gli allentamenti in Piemonte sono tantissimi, 1991, di questi quasi la metà vanno in comunità. Noi dobbiamo lavorare per salvaguardare innanzitutto le famiglie d'origine e solo quando necessario procedere con un allontanamento, preferendo famiglie del nucleo allargato piuttosto che extra-familiari. E se dobbiamo rivolgerci a queste ultime dobbiamo stare molto attenti ai soggetti a cui questo affido deve essere rivolto", ha concluso Caucino. (Rpi)