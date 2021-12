Green pass: prefetto Milano, su mezzi pubblici controlli in entrata e uscita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui mezzi pubblici locali il green pass verrà controllato in entrata e in uscita. Ne ha parlato il prefetto di Milano, Renato Saccone, alla presentazione del piano di controllo in vista dell'entrata in vigore, il prossimo 6 dicembre, del green pass rinforzato. "Abbiamo messo in piedi squadre affiancante di incaricati di pubblico servizio e forze di polizia", le quali innanzitutto "provvederanno a controlli preventivi in accesso al servizio prima di salire a bordo e in uscita" ha spiegato. All'ingresso se si è privi di certificazione verde "non si verrà multati, ma solo respinti. In uscita, sanzionati". "I controlli - ha proseguito - non devono costituire ostacolo alla fluidità del servizio", non ne verranno effettuati a bordo dei mezzi, ma "si potranno verificare alcune forme che potrebbero riguardare i capolinea". (Rem)