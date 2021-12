Viabilità: assessore Lazio, manutenzione straordinaria su strada Cisterna-Valmontone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi in via Colle delle Pastene e via Colle Santo Stefano sono state completate la predisposizione dell'impianto di illuminazione, la bonifica superficiale e, dall'inizio della prossima settimana, inizierà la stesa del manto stradale. Per quanto riguarda il comune di Artena invece è prevista per l'inizio della prossima settimana la consegna dei lavori del rifacimento profondo della sede stradale di via Valle dell'Oste, incluso il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque di superficie. Risultano inoltre già completati e in fase di collaudo i lavori di viabilità nei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Lanuvio e Velletri per un importo complessivo di 3 milioni 385 mila euro, mentre entro marzo/aprile 2022 verranno completati i lavori di realizzazione di una rotatoria nel comune di Valmontone sulla Sp600 Ariana, oltre ad alcuni tratti di pavimentazione sulla Sp 15 Velletri Anzio e sulla Sp2 Cisterna Campoleone. L'importo per questi interventi è pari a 561 mila euro. (Com)