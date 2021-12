Lazio: M5s, dieci monumenti naturali approvati in legislatura, atti tangibili per tutela ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "L'approvazione in commissione Agricoltura e Ambiente dei Decreti di istituzione del Monumento Naturale Rocca Sorella – Castello di San Casto a Sora (in provincia di Frosinone), e del Monumento naturale del Lago di Vulci (in provincia di Viterbo), che portano a dieci i monumenti licenziati in questa legislatura, sono la riprova della volontà e dell'impegno del Movimento 5 stelle Lazio, volti alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia delle bellezze naturali e paesaggistiche della nostra regione. Un lavoro di squadra tra il Gruppo consiliare, la commissione Agricoltura e Ambiente e l'assessorato alla Transizione Ecologica, guidato da Roberta Lombardi, che non si ferma alla sola vision ma che si concretizza con atti tangibili a beneficio dei territori e dei cittadini del Lazio". Così, in una nota, il Gruppo M5s alla Regione Lazio. (segue) (Com)