Lazio: M5s, dieci monumenti naturali approvati in legislatura, atti tangibili per tutela ambiente (2)

- "Con l'approvazione dei Monumenti Naturali del Lago di Vulci e di Rocca Sorella-Castello San Casto, lasciamo un segno indelebile verso la tutela dell'ambiente e dei territori - dichiara Valerio Novelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente - Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato che come sempre è frutto della sinergia tra i membri della Commissione, le istituzioni e le associazioni del territorio, l'Assessorato all'Ambiente e la Direzione Parchi. Un ringraziamento va anche ai Consiglieri Regionali Silvia Blasi per quanto concerne Vulci e Loreto Marcelli per Rocca Sorella-Castello San Casto. Grazie al loro lavoro, infatti, siamo arrivati a questo importante risultato". (segue) (Com)