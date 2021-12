Lazio: M5s, dieci monumenti naturali approvati in legislatura, atti tangibili per tutela ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parere favorevole della Commissione Ambiente all'istituzione del Monumento Naturale Lago di Vulci - Torre Crognola – asserisce la consigliera Silvia Blasi - dimostra quanto sia costante il nostro impegno per la protezione di quelle aree dal forte valore ambientale, che necessitano di interventi di salvaguardia e gestione. Si tratta di un riconoscimento importante per un invaso che risulta strategico per la conservazione della fauna, ma che purtroppo è minacciato dalle evoluzioni del cambiamento climatico. Con questo atto si gettano le basi concrete per la tutela di un'area che potrà avere, sempre di più, un ruolo determinante per l'educazione ambientale". (segue) (Com)