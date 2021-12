Paesi Bassi: Istituto italiano di cultura ospita evento "Voci nascoste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Culturissima/1001 Italianen e l'Istituto italiano di cultura di Amsterdam presentano l'evento (conferenza e musica) "Voci Nascoste-Antifascisti italiani nei Paesi Bassi: Angelo Agosti (1900-1985) e Luciana Rescia Bokma (1902-1995)". Come riferisce una nota, l'evento si terrà presso la sala dell'Istituto, venerdi 10 dicembre 2021 alle ore 14.30. Per lungo tempo il ruolo degli italiani nella Resistenza olandese, in special modo quello delle donne, è rimasto poco noto. Questo evento è incentrato proprio su due figure di antifascisti nella regione di Amsterdam. Sulla base delle testimonianze dei familiari e di materiale (audiovisivo) proveniente dagli archivi privati, verranno ricostruite le storie di Luciana Rescia Bokma e di Angelo Agosti. La ricercatrice Daniela Tasca presenterà la storia di Angelo Agosti con la testimonianza della figlia Stella, mentre la giornalista Noemi Prent racconterà la storia della propria bisnonna Luciana Rescia, insieme alla figlia di lei, Luisa Bokma. Vi sarà inoltre un intermezzo musicale a cura di Carla Regina (voce) e Carol Ruiz Gandia (piano). La ricercatrice Daniela Tasca, iniziatrice del progetto 1001 Italianen della Fondazione Culturissima di Amsterdam, ha riportato a galla fatti e personaggi di una parte di storia negletta. Durante questo evento presenterà i risultati di una ricerca sviluppata con il sostegno del Mediafonds di Haarlem. (Beb)