Sardegna: volo speciale da Roma per riportare nell'Isola piccolo paziente del Bambin Gesù

- Volo speciale da Roma Fiumicino per riportare a Cagliari il piccolo Mirko, da otto mesi ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Lo ha organizzato la compagnia Ita Airways. "La compagnia ha prontamente risposto all'appello lanciato dalla madre del piccolo, che cercava disperatamente un vettore aereo che fosse preparato al trasporto di un paziente, come Mirko, impossibilitato a salire a bordo come un comune passeggero, perché costretto a volare disteso su una barella ospedaliera e con a bordo l'ossigeno, per le sue particolari condizioni di salute", si legge in una nota. Il volo speciale di Ita Airways, decollerà domani 4 dicembre da Roma Fiumicino alle ore 11 per atterrare a Cagliari alle ore 12:05. Sull'aereo sarà presente tutta l'attrezzatura sanitaria necessaria per fa volare Mirko in piena sicurezza, insieme a un medico e un'infermiera dell'équipe sanitaria del Bambino Gesù, che accompagnerà il bimbo fino a casa. Lo staff sanitario rientrerà a Roma Fiumicino sempre con un volo operato da Ita Airways. Ad accompagnare il piccolo in Sardegna ci sarà anche il medico aziendale di Ita Airways che ha curato l'allestimento interno del volo. Ita Airways non opera sulla Sardegna: il volo è stato realizzato grazie alla collaborazione fra compagnia, Regione Sardegna ed Enac". (Rsc)