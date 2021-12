Milano: il giornalista Domenico Iannaccone vincitore del premio Asilo Mariuccia 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista Domenico Iannaccone ha ricevuto ieri, giovedì 2 dicembre, il premio Asilo Mariuccia, ambito riconoscimento milanese per aver firmato documentari di impatto sociale su Rai 3, oltre che per il suo prestigioso curriculum in cui si contano ben 3 vittorie del Premio Ilaria Alpi. Il Premio Asilo Mariuccia viene infatti assegnato a personalità che abbiamo dimostrato un grande impegno sociale, devono cioè aver legato la propria esperienza al concetto di bene comune che è tutt’ora il principio ispiratore dell'istituzione milanese. Negli anni scorsi sono stati infatti premiati, solo per citarne alcuni, Annalori Ambrosoli, la giornalista Elisabetta Soglio, l’ex prefetto Luciana Lamorgese e l’Arcivescovo di Milano. Quest’anno va a Iannaccone: “Abbiamo voluto sottolineare quanto l’impegno sociale nelle proprie attività lavorative sia importante – spiega Camillo de Milano, presidente della Fondazione Asilo Mariuccia – e oggi la stampa ha un ruolo ancora più importante perché siamo sommersi dalle emergenze come quelle migratorie, saper raccontare bene il presente è un valore essenziale”. Iannaccone ha dichiarato a riguardo: “Nella mia professione ho sempre cercato di raccontare la parte più fragile della società. Per questo sono doppiamente onorato di ricevere un premio così prestigioso da chi, come la Fondazione Asilo Mariuccia, opera da anni per la tutela e il sostegno di donne e minori”. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la Fondazione Umanitaria. (Com)