Africa: Cardoletti (Unhcr), fondi Coop per vaccinazioni aiuteranno rifugiati in 21 Paesi del continente

- Con i fondi raccolti nella campagna "Coop for Africa", promossa da Coop Italia e Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) con la collaborazione di Medici senza Frontiere e della Comunità di Sant'Egidio per agevolare le vaccinazioni in Africa, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) si focalizzerà nel 2022 su 21 Paesi del continente da un lato per rendere accessibile il vaccino con particolare attenzione ai rifugiati, dall'altro per sensibilizzare i territori sulla sua necessità. Lo ha detto la rappresentante Unhcr per l'Italia, la Repubblica di San Marino e la Santa Sede, Chiara Cardoletti, alla presentazione della campagna, tenuta questa mattina nella sede romana dell'Unhcr. "L'85 per cento dei rifugiati vivono in paesi in via di sviluppo, in posti spesso difficili da raggiungere", ha sottolineato Cardoletti, per la quale queste persone "non sono la priorità per nessuno". Obiettivo della campagna di finanziamento, sostenuta anche dalla fondazione Nelson Mandela, è secondo la rappresentante di Unhcr di "includere i rifugiati nelle priorità" del momento, in un periodo storico senza precedenti. (Res)